Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler (3)

1 KİŞİ TUTUKLANDIManavgat'ta bir sitede Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'u önce darbeden ardından da bıçaklayarak öldüren komşuları N.T. ve O.K., sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.