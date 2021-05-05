Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler
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Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler

Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler
Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde N.T. (48) ve O.K. (44), tartıştıkları Özbekistan uyruklu komşuları Akhroljon Khalimov'u (29) dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde N.T. (48) ve O.K. (44), tartıştıkları Özbekistan uyruklu komşuları Akhroljon Khalimov'u (29) dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü. N.T. ve O.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Olay, gece Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov ile komşuları N.T. ve O.K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Khalimov, komşuları tarafından dövüldükten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Khalimov'u ambulansla özel hastaneye götürdü. Akhroljon Khalimov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akhroljon Khalimov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri ise N.T. ve O.K.'yi gözaltına alıp, sorguları için karakola götürdü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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