Tartıştıkları kişiyi pala ile yaraladılar (2)

İKİ GÖZALTIİzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından palalı saldırıya uğrayan Ozan Can Ş.'nin (30) hastanede tedavisine devam edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İKİ GÖZALTI

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından palalı saldırıya uğrayan Ozan Can Ş.'nin (30) hastanede tedavisine devam edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada A.C. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı