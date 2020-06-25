Tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdüler Konya'da yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle çıktığı iddia edilen kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Konya'da yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle çıktığı iddia edilen kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mengene Mahallesi Arıcı Sokak'ta bir park içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Derviş Bakım (40) telefonla konuşmaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli bir kişi, yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle Derviş Bakım'la tartışmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir süre sonra arkadaşlarını alarak olay yerine geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Derviş Bakım kalça ve bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bakım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA