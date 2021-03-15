Tartıştıkları kişinin iş yerine basmaya kalkıştılar
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Tartıştıkları kişinin iş yerine basmaya kalkıştılar

15.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:46
Tartıştıkları kişinin iş yerine basmaya kalkıştılar

İZMİT'te sanayideki bir oto tamir atölyesinin arkasında bulunan atık kartonları almak isteyen kağıt toplayıcı ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.

İZMİT'te sanayideki bir oto tamir atölyesinin arkasında bulunan atık kartonları almak isteyen kağıt toplayıcı ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Bölgeden ayrılan kağıt toplayıcı bir süre sonra 10 arkadaşıyla iş yerini basmak istedi. Gelen polis ekipleri gruba engel olurken, oay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Kerkük Sokak'ta meydana geldi. Sabah erken saatlerde bir kağıt toplayıcısı oto tamir atölyesinin arkasında bulunan atık kartonları almak istedi. Dükkan sahibi kartonların alınmasına izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan kağıt toplayıcısı, bir süre sonra yaklaşık 10 arkadaşıyla birlikte geri döndü. Ellerinde sopalar olan grubu gören dükkan sahibi polise haber verdi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKısa sürede adrese gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdikten sonra, iş yeri sahibi ve 6 kağıt toplayıcıyı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Bu arada olay anı ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcıların ellerinde sopalarla iş yerinin önünde toplanmaları ve polisin gelerek tarafları sakinleştirmesi yer alıyor.


- Kocaeli
Tartıştıkları kişinin iş yerine basmaya kalkıştılar
Tartıştıkları kişinin iş yerine basmaya kalkıştılar
Tartıştıkları kişinin iş yerine basmaya kalkıştılar
Tartıştıkları kişinin iş yerine basmaya kalkıştılar
Tartıştıkları kişinin iş yerine basmaya kalkıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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