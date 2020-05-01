Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu
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Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu
01.05.2020 02:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 02:31

Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu Antalya'da bir genç, tartıştığı ve annesine küfür ettiğini ileri sürdüğü üvey babasını evinde kasığından pompalı tüfekle vurdu.

Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

ANTALYA - Antalya'da bir genç, tartıştığı ve annesine küfür ettiğini ileri sürdüğü üvey babasını evinde kasığından pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O. B. isimli genç, üvey babası S. E.'nin evine geldi. İddiaya göre O. B. ile S. E. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O. B. eline aldığı pompalı tüfekle bir el ateş etti. Kasığından vurulan S. E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada olaya şahit olan O. B.'nin annesi, 'lütfen ambulans çağırın' diyerek çevredekilerden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu yaralı adamı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

"Küfür ettiği için vurdum"

Polis ekiplerine teslim olan O. B. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O. B.'nin emniyetteki ifadesinde, S. E.'yi annesine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Yine ekipler, O. B.'nin annesi S. A.'yı ifadesini almak için karakola götürdü.

Yaralı S. E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

Kaynak: İHA

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