Tartıştığı üvey annesini öldürüp intihar etti

13.08.2019 14:36

Kayseri'de tartıştığı üvey annesini öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan İ.D'nin (63) evine, evlatlık olarak büyüttüğü M.E.D. (33) geldi.

Anne ve üvey oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada M.E.D, tabancayla önce üvey annesini, sonra kendini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve üvey oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

M.E.D'nin bebekken amcası ve yengesine evlatlık verildiği ve bir süre önce bu durumu öğrendiği belirtildi.

M.E.D'nin üvey babası olan amcasının da yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA