Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
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Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı

Ankara'da, trafikte tartıştığı sürücüye kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, "Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek tehditte bulundu. Söz konusu olay üzerine açıklama yapan Kars Valiliği, "Şahsın valiliğimizle de herhangi bir ilgisi-bağlantısı bulunmamaktadır" denildi.

Kendisini
05.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:20

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüye kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, 'Seni bu gece evinden aldırmazsam' diyerek, tehditte bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Kars Valiliği söz konusu kişinin valilikle bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bunun üzerine kadın sürücü, otomobiliyle diğer aracın önüne geçip, sürücüyü durdurdu. Aracından inen kadın sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Küfür ve hakarette bulunduğu ileri sürülen kadın sürücünün, "Senin gibileri çok gördük, ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürüyüm. Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek tehditte bulunması, cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kadın sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

Tartıştığı sürücüye kendisini, 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıttı, Valilik'ten açıklama geldi

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, sosyal medyada tepki çekerken, Kars Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Paylaşılan videoda kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahıs, valiliğimiz özel kalem müdürü olmadığı gibi valiliğimizle de herhangi bir ilgisi-bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Tartıştığı sürücüye kendisini, 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıttı, Valilik'ten açıklama geldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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