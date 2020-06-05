Tartıştığı sürücüye kendisini 'vali özel kalem müdürü' olarak tanıttı, valilik yalanladı
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Tartıştığı sürücüye kendisini 'vali özel kalem müdürü' olarak tanıttı, valilik yalanladı

Tartıştığı sürücüye kendisini 'vali özel kalem müdürü' olarak tanıttı, valilik yalanladıANKARA'da trafikte tartıştığı sürücüye kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, "Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek, tehditte bulunurken, cep telefonuyla görüntülendi.

05.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:35

Tartıştığı sürücüye kendisini 'vali özel kalem müdürü' olarak tanıttı, valilik yalanladı

ANKARA'da trafikte tartıştığı sürücüye kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, "Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek, tehditte bulunurken, cep telefonuyla görüntülendi. Kars Valiliği, görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, söz konusu kişinin valilikle bir bağlantısının bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. 06 D 0385 plakalı lüks otomobilin sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bunun üzerine kadın sürücü, otomobiliyle diğer aracın önüne geçip, sürücüyü durdurdu. Aracından inen kadın sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Küfür ve hakarette bulunduğu ileri sürülen kadın sürücünün, "Bana 'senin gibileri çok gördük' diyor, ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürüyüm. Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek tehditte bulunması, cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kadın sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, sosyal medyada tepki çekerken, Kars Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Paylaşılan videoda kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahıs, valiliğimiz özel kalem müdürü olmadığı gibi valiliğimizle de herhangi bir ilgisi-bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Tartıştığı sürücüye kendisini 'vali özel kalem müdürü' olarak tanıttı, valilik yalanladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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