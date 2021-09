Tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüştü.. Irmak Arıcı günler sonra özür diledi

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüş, genç adam yaşadığı olayı saniye saniye kaydetmişti...

Olaydan kısa bir süre sonra sahne aldığı mekanda şarkı söylemek yerine hareketsiz durmayı tercih eden Arıcı, ikinci bir skandalla gündem olmuştu.

Yaşananlardan sonra sessizliğe gömülen Irmak Arıcı, günler sonre özür diledi.

Arıcı, sosyal madya hesabında "Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm, benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum... ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü... milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim sizi seven Irmak" mesajını paylaştı.

