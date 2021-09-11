Tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüştü.. Irmak Arıcı günler sonra özür diledi - Haberler Magazin
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Tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüştü.. Irmak Arıcı günler sonra özür diledi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüştü.. Irmak Arıcı günler sonra özür diledi

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüş, genç adam yaşadığı olayı saniye saniye kaydetmişti.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüş, genç adam yaşadığı olayı saniye saniye kaydetmişti...

Olaydan kısa bir süre sonra sahne aldığı mekanda şarkı söylemek yerine hareketsiz durmayı tercih eden Arıcı, ikinci bir skandalla gündem olmuştu.

Yaşananlardan sonra sessizliğe gömülen Irmak Arıcı, günler sonre özür diledi.

Arıcı, sosyal madya hesabında "Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm, benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum... ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü... milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim sizi seven Irmak" mesajını paylaştı.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi

Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi
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Haber: Tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüştü.. Irmak Arıcı günler sonra özür diledi - Haberler Magazin
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