Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni skandal
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Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni skandal

Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni skandal
Hürriyet - Haberler | Magazin

Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü.

Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dün akşam Karasu'da sahne alan Irmak Arıcı, hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı'nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmadı.

Konser meydanında bulunan hayranlarının iddialarına göre Irmak Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi.

Irmak Arıcı, ve mekan yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Hürriyet

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