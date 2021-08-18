Tartıştığı sürücünün aracına çarpan kamyon şoförü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı sürücünün aracına çarpan kamyon şoförü yakalandı

Tartıştığı sürücünün aracına çarpan kamyon şoförü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de tartıştığı sürücünün aracına çarpan kamyon şoförü ekipler tarafından yakalandı.

Başakşehir'de tartıştığı sürücünün aracına çarpan kamyon şoförü ekipler tarafından yakalandı. Öte yandan kamyon şoförünün tartıştığı sürücünün aracına çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Başakşehir - İkitelli yolunda bir kamyon şoförü tartıştığı sürücünün aracına çarpmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında araç sürücüsü S.A. isimli sürücü şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan sürücü şahsa, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek " 314 lira, "Araç trafiğinin emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak "tan 144 lira olmak üzere toplam 458 lira idari para cezası işlemi uygulandığı öğrenildi. Ayrıca sürücü şahsa Türk Ceza Kanunu'nun "Kara, Deniz, Hava veya Demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme" içerikli adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik süreyle su kesintisi yaşanacak
İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik süreyle su kesintisi yaşanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Muslera Mete Gazoz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tartıştığı sürücünün aracına çarpan kamyon şoförü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 01:13:39. #1.16#

title