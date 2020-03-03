Tartıştığı sürü sahibini av tüfeğiyle öldürdü
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
İlçeye bağlı Yakasenek beldesi Tahtaköprü Eşek Tepesi mevkisinde sürü sahipleri Soner Ö. ile Mehmet Ali Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Soner Ö, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Mehmet Ali Y'yi öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, cinayetle kullanılan av tüfeği ile Soner Ö'yü gözaltına aldı.
Kaynak: AA