Tartıştığı şahsı silahla öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı şahsı silahla öldüren zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

09.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:03
Tartıştığı şahsı silahla öldüren zanlı tutuklandı

'nun ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçe merkezinde bir iş yerinde tartıştığı İsmail Tuncay'ı tabancayla vurduktan sonra emniyet güçlerince gözaltına alınan H.P, emniyetteki işlemlerinin sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Taşköprü Adliyesine geniş güvenlik önlemleri arasında sevk edilen H.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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