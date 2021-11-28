Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttuAKSARAY Aksaray'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vuran şahıs, olay yerinden kaçarken polise yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu.
AKSARAY (İHA) - Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
AKSARAY Aksaray'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vuran şahıs, olay yerinden kaçarken polise yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu. Polis, uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi alırken, yolu da trafiğe kapattı. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.