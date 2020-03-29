Tartıştığı şahsa kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
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Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Tartıştığı şahsa kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdıran zanlı tutuklandı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 50 yaşındaki Ahmet Cantekin'in öldüğü ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayın faili Volkan Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:25
Tartıştığı şahsa kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 50 yaşındaki Ahmet Cantekin'in öldüğü ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayın faili Volkan Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki akşam Devrek Cumhuriyet Alanında meydana gelen olayda sanayi sitesinde geri dönüşüm ticareti ile iştigal eden Volkan Y. ile Ahmet Cantekin arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu kavgaya dönüşünce Volkan Y. adlı şahıs belinden çıkardığı silahını ateşleyerek Ahmet Cantekin'i vurdu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ahmet Cantekin hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olay anı ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan Cantekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili Volkan Y. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı şahsa kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

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Tartıştığı şahsa kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

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