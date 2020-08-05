Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen 5 gün sonra öldü
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Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen 5 gün sonra öldü

Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen 5 gün sonra öldü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otopark nedeni ile tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

05.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:04

Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen 5 gün sonra öldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otopark nedeni ile tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. 61 yaşındaki öğretmenin ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek öldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Eraslan 31 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda kurban kesmek için gittiği İzmit ilçesine Bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki kesimhanede araç park yeri nedeni ile tartıştığı vatandaşlar tarafından zincir ile darp edildi. Yaralanan Eraslan'ın kaldırıldığı hastanede kafasına çok sayıda dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Eraslan, olaydan 5 gün sonra 4 Ağustos tarihinde gece saatlerinde fenalaştı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Eraslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

İzmit ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olduğu öğrenilen Eraslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Eraslan'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Yapılan işlemlerinin ardından Eraslan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kuruçeşme Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eraslan'ın cenazesi, Hatipoğlu Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Eraslan'ın ölüm nedeninin adli tıp sonuçlarının açıklanması ile belli olacağı öğrenildi. Eraslan'ın çocukları ise babalarının ölümünün darp edilmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair bir kanıt olmadığını, raporla birlikte gerçeğin ortaya çıkacağını söylediler.

Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen 5 gün sonra öldü

Kaynak: İHA

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