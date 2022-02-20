Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada

ESKİŞEHİR'de, belediye otobüsüne kartsız binmek isteyen bir kadının telefonla haber verip çağırdığı yakını Gökhan P. (30), tartıştığı şoför Barış Odabaşı'nı (42) 3 yerinden bıçakladı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, Gökhan P., polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 26 BL 511 plakalı otobüsün şoförü Barış Odabaşı, iddiaya göre bir kadının araca kartsız binmesine izin vermedi. Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından kadın, telefonla yakını Gökhan P.'ye haber verdi. Son durağa gelen Gökhan P., tartışıp darbettiği otobüs şoförü Odabaşı'nı belinden çıkardığı bıçakla, bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Odabaşı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.