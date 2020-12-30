Tartıştığı oto elektrikçisini pompalı tüfekle yaraladı (2)
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Tartıştığı oto elektrikçisini pompalı tüfekle yaraladı (2)

30.12.2020 20:36 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:40
Tartıştığı oto elektrikçisini pompalı tüfekle yaraladı (2)

TUTUKLANDIKırıkkale'de daha önce tartıştığı oto elektrikçisi E.A.'yı iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan B.A., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kırıkkale'de daha önce tartıştığı oto elektrikçisi E.A.'yı iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan B.A., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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