Samsun'da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti
Samsun'da, eve alkollü geldiği için tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren adam, ardından polisi arayıp ''Oğlumu vurdum'' diyerek ihbarda bulundu.
Samsun'da, tartıştığı oğlu Çağlar Y.'yi (25) tabancayla vurarak öldüren Nesim Y. (56), ardından polisi arayıp ''Oğlumu vurdum'' diyerek ihbarda bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen Çağlar Y.'nin annesi ise "Ah oğlum, kendini de bizi de yaktın" diyerek feryat etti.
ALKOLLÜ BİR ŞEKİLDE BABASININ EVİNE GELDİ
Olay dün gece merkez İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öne sürülen 1 çocuk babası Çağlar Y., alkollü bir şekilde babasının evine geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Burada, Çağlar Y. ile babası Nesim Y. arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nesim Y., eline aldığı tabancayla oğluna art arda ateş etti. Çağlar Y., vücuduna isabet eden 4 kurşunla kanlar içinde yerde kaldı.
''OĞLUMU VURDUM''
Ardından polisi arayan Nesim Y., 'Oğlumu vurdum' diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Çağlar Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
OĞLUNU VURAN BABA GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Nesim Y., Emniyet'e götürüldü.
''AH OĞLUM, KENDİNİ DE BİZİ DE YAKTIN''
Çağlar Y.'nin eşi, acı haberi alarak olay yerine geldi. Genç kadın sinir krizi geçirirken, Çağlar Y.'nin annesi ise "Ah oğlum, kendini de bizi de yaktın" diyerek feryat etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
-
Oglum oldu diye sevinmeyin onu iyi yetistirin. . yarın hayat bitirir sizinkide dahilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
laık kafır bır nesıl yetısıyor ...Cevap Yaz 2 5 Yayından KaldırXX..: Senin gibi zihniyete sahip insanları hep merak etmişimdir. . . Duyanda seni 4x4 lük mülüman sandı sanacak sen nereden biliyosun ki adamın kafir olduğunu belkide senden daha temiz bir yüreği vardı imanı daha büyüktü allaha daha yakındı. . . aralarındaki kavganın nedeninin alkol olduğunu ne biliyorsun da boş boş konuşuyorsun insanın insana soracağı soruları sor etrafına açmı tokmu varmı yokmu diye allahın kuluna soracağı soruları değil imanın varmı rabbin kim kitabın ne peygamberin kim. . . anladınnn. . .2 2 Yayından Kaldır
-
Samsun adananın suyunda mı havasında mı bırsey var ısvıcrelı bılım adamlarını araatırmaya davet edıyorum gına geldı artık bu 2 yerdenCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
YAZIK :( OLAYIN İÇİNİ BİLEMİYORUZ BELKİ DE DEFALARCA YAŞANDI BU TARTIŞMACevap Yaz 5 Yayından Kaldır