Samsun'da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti

Samsun'da, tartıştığı oğlu Çağlar Y.'yi (25) tabancayla vurarak öldüren Nesim Y. (56), ardından polisi arayıp ''Oğlumu vurdum'' diyerek ihbarda bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen Çağlar Y.'nin annesi ise "Ah oğlum, kendini de bizi de yaktın" diyerek feryat etti.

ALKOLLÜ BİR ŞEKİLDE BABASININ EVİNE GELDİ

Olay dün gece merkez İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öne sürülen 1 çocuk babası Çağlar Y., alkollü bir şekilde babasının evine geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Burada, Çağlar Y. ile babası Nesim Y. arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nesim Y., eline aldığı tabancayla oğluna art arda ateş etti. Çağlar Y., vücuduna isabet eden 4 kurşunla kanlar içinde yerde kaldı.

''OĞLUMU VURDUM''

Ardından polisi arayan Nesim Y., 'Oğlumu vurdum' diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Çağlar Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OĞLUNU VURAN BABA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Nesim Y., Emniyet'e götürüldü.

''AH OĞLUM, KENDİNİ DE BİZİ DE YAKTIN''

Çağlar Y.'nin eşi, acı haberi alarak olay yerine geldi. Genç kadın sinir krizi geçirirken, Çağlar Y.'nin annesi ise "Ah oğlum, kendini de bizi de yaktın" diyerek feryat etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



