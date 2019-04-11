Tartıştığı Oğlunu Öldüren Babaya 15 Yıl Hapis Cezası

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nesim Yıldırım ile avukatları katıldı.

Yıldırım, duruşmada yaptığı savunmada, "Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Ömrüm boyunca unutmayacağım. Yaşamamın tek sebebi de bakmakla yükümlü olduğum üç kadın var. Bunlar eşim, gelinim ve dört yaşındaki torunum. Hayattan artık başka bir amacım kalmadı. Çok üzgünüm. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Yıldırım'ı "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis, ruhsatsız silah taşıma suçundan 6 bin lira para cezasına çarptırdı.



Hastane Mahallesi'ndeki evinde 8 Ekim 2018'de Nesim Yıldırım (56), tartıştığı oğlu Çağlar Yıldırım'a (26) tabancayla ateş etmiş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA