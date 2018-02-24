Sivas'ta Cinnet Geçiren Baba, Oğlunu Silahla Başından Vurarak Öldürdü
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Sivas'ta Cinnet Geçiren Baba, Oğlunu Silahla Başından Vurarak Öldürdü

Sivas'ta cinnet geçiren baba, tartıştığı oğlunu silahla başından vurarak öldürdü. Sonrasında silahıyla birlikle polise teslim oldu.

Sivas'ta cinnet geçiren baba, tartıştığı oğlunu silahla başından vurarak öldürdü. Sonrasında silahıyla birlikle polise teslim oldu.

CİNNET GEÇİREN BABA OĞLUNU SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Bugün akşam saatlerinde Sivas'ın Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.T.K. (63) ile oğlu İsmail K. (29) arasında, evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet geçiren baba, oğlu İsmail K.'yı başından silahla vurarak ölürdü.

KATİL BABA SİLAHIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU

İsmail K. olay yerinde hayatını kaybederken baba ise silahıyla birlikle polise teslim oldu. Cinayet ile ilgili inceleme başlatıldı.

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YORUMLAR (26)

  • METİN MERT:
    Yinede öldürmemeliydi.düşünmeden yapılan çoğu işler şeytandandır.Belki tövbe eder iyi bir evet olurdu.Fakat Allahın takdiri.Ezelden yazılan vakti geldiginde mutlaka olacaktır bundan kaçış yoktur
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  • RAMBO DORTMUND:
    Anaya babaya saygi kalmamis insanlik ellinden nasip almamis, herseyi var ama gözü doymamis, bir care insanlik nefsine uymus, yetis ya Ali yetis ya Muhammed yetis ya Ali yetis ya Muhammed
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