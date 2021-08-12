Tartıştığı oğlunu makasla yaraladı
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Tartıştığı oğlunu makasla yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de yabancı uyruklu M.G., oğlu M.G.?yi (18) çıkan tartışmanın ardından makasla yaraladı.

KAYSERİ'de yabancı uyruklu M.G., oğlu M.G.?yi (18) çıkan tartışmanın ardından makasla yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Orkide Sokakta meydana geldi. Yabancı uyruklu baba M.G. ile oğlu M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba M.G. eline geçirdiği makasla oğlunu karnından yaraladı. Çığlık seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tartıştığı oğlunu makasla yaraladı
Tartıştığı oğlunu makasla yaraladı
Tartıştığı oğlunu makasla yaraladı
Tartıştığı oğlunu makasla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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