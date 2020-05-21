Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde B.D. (50), tartıştığı oğlu B.D.'yi (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
21.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:13

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde B.D. (50), tartıştığı oğlu B.D.'yi (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Harmanlı köyünde meydana geldi. B.D. ile oğlu B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., oğlunu av tüfeğiyle vurdu. B.D., olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, babayı gözaltına aldı. Ölen gencin cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna konuldu


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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