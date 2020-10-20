Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı

20.10.2020 20:40 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:44
Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan A., tartıştığı annesi Aynur K.'yı tabancayla vurdu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan A., tartıştığı annesi Aynur K.'yı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Aynur K. hastaneye kaldırılırken, kaçan Hasan A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. 

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1045 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hasan A. (18) yalnız yaşayan annesi Aynur K'nin evine geldi. Anne ve oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Hasan A. tabancayla annesinin her iki bacağına ateş etti. Aynur K. kanlar içinde yere yığılırken, Hasan A. kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aynur K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kaçan Hasan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı
Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı
Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı
Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı
Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Akıncı Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Şevval Sam Hazal Kaya Binnur Kaya
Spor Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim İyi Parti Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 20:44:44. #1.15#
title