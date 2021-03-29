Tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı
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Tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada bir şahıs, oğlu, gelini ve iki torununu bıçakla yaraladı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada bir şahıs, oğlu, gelini ve iki torununu bıçakla yaraladı.

Olay gece saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1136 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. aynı apartmanda yaşadığı babası Ş.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Ş.K. eline aldığı bıçakla önce oğlu Y.K.'yı daha sonra da gelini E.K. ile 2 torununu bıçaklayarak yaraladı. Gürültüleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslara alınan aynı aileden 4 yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından ailesinden 4 kişiyi yaralayan Ş.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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