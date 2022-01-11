TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
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TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, şantiyede iki işçi arasında çıkan kavgada Ahmet Kuyucu(61) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

BOLU (DHA) - BOLU'da, şantiyede iki işçi arasında çıkan kavgada Ahmet Kuyucu(61) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi Necati G.(26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün gece saatlerinde Bolu'ya bağlı Yenigeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Gece saatlerinde Necati G. ile Ahmet Kuyucu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Necati G., cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Ahmet Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan başka bir işçi de hafif şekilde yaralandı.

Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren Necati G., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

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