Tartıştığı Mesai Arkadaşını Bıçakladığı İddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı mesai arkadaşını bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde çalışan memur Onur Ö. ile mesai arkadaşı Dursun Ç. arasında daha önce geçirdikleri bir soruşturmadan dolayı tartışma çıktı.

İş yerinin tuvaletinde devam eden tartışmanın ardından Dursun Ç, Onur Ö'yü çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Onur Ö, diğer mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Dursun Ç. ise Gazi Polis Merkezine giderek teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.