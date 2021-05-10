TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU
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TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Dursun Binici, tartıştığı komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i (50) tüfekkle göğsünden vurup yaraladı.

ANTALYA'da Dursun Binici, tartıştığı komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i (50) tüfekkle göğsünden vurup yaraladı. Olay saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki müstakil evinde yalnız yaşayan Dursun Binici, misafirliğe gelen komşusunun kardeşi Sinan Genç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evine giden Dursun Binici, aldığı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Bu sırada parkta oynayan çocuklar çöp bidonlarının arkasına saklandı.

Sinan Genç'i tüfekle kovalayan ve ardından göğsüne bir el ateş eden Dursun Binici, mahallelinin sopayla müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Binici'yi, linç edilme riskine karşı polis merkezine götürdü. Göğüs kısmından ağır yaralanan Sinan Genç'e ilk müdahaleyi ise vatandaşlar yaptı. Ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Mahalleli, sık sık olay çıkardığı iddia edilen Dursun Binici'den daha önce de şikayetçi olduklarını, yıllar önce oğlunun intihar etmesinin ardından sinirlerinin bozulduğunu ileri sürdü.

TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU
TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU
TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU
TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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