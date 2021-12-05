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Tartıştığı komşusunu vuran avukat tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Tartıştığı komşusunu vuran avukat tutuklandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde tartıştığı komşusunu tabanca ile vurarak kolundan yaralayan avukat Deniz Kal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde tartıştığı komşusunu tabanca ile vurarak kolundan yaralayan avukat Deniz Kal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Avukat Deniz Kal ile komşusu Enes Atak (23) tartıştı. Çıkan kavgada Kal, tabancayla ateş ederek Atak'ı kolundan yaraladı. Kal ayrıca silahın kabzasıyla Atak'ın başına vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Atak, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Kal adliyeye sevk edildi. Kal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Tartıştığı komşusunu vuran avukat tutuklandı

Tartıştığı komşusunu vuran avukat tutuklandı

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Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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