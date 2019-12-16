Tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı

16.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:26

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi komşusunu tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem A. tabancayla Barış Ç'ye ateş etti.

Karnından yaralanan Barış Ç, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı Muharrem A, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA