Tartıştığı komşusunu öldürdü ORDU'nun Fatsa ilçesinde Murat Türkmen tartıştığı komşusu Yılmaz Cihan'ı (70) tüfekle öldürdü.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Murat Türkmen tartıştığı komşusu Yılmaz Cihan'ı (70) tüfekle öldürdü.

Olay, saat 17.00 sularında ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi Burunucu Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Kapı komşusu olan Yılmaz Cihan ile Murat Türkmen, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Türkmen, tüfekle Cihan'a ateş etti. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığılırken, Türkmen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirlediği Cihan'ın cenazesini otopsi için hastane morguna kaldırdı. Türkmen jandarma tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA