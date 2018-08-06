Tartıştığı Komşusunu Balta ile Öldürdü

Tartıştığı Komşusunu Balta ile Öldürdü

Sivas’ta bir kişi, tartıştığı komşusunu balta ile öldürdü.

Tartıştığı Komşusunu Balta ile Öldürdü

Sivas'ta bir kişi, tartıştığı komşusunu balta ile öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Akpınar köyünde meydana geldi. Köyde komşu olan E.K. ve Hüseyin Ballı (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce E.K., balta ile Ballı'yı kafasından yaraladı. Ballı, ambulansla kaldırıldığı Yıldızeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hüseyin Ballı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürülürken, E.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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