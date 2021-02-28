Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
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Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

28.02.2021 11:24 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:29
Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde O.D., sabahın erken saatinde motorlu testere çalıştırarak kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı komşusu S.B.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde O.D., sabahın erken saatinde motorlu testere çalıştırarak kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı komşusu S.B.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün sabah Nallıhan ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan O.D., sabahın erken saatlerinde motorlu testere çalıştırarak kendisini rahatsız eden komşusu S.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giderek av tüfeğini alan O.D., S.B.'ye iki el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan S.B., kaldırıldığı Nallıhan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası evde gizlendiği belirlenen O.D., Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. O.D., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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