Tartıştığı komşu esnafa kafa atıp, dövdü (2)
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Tartıştığı komşu esnafa kafa atıp, dövdü (2)

23.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:21
Tartıştığı komşu esnafa kafa atıp, dövdü (2)

'ŞİKAYETÇİ OLDUM, TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'Isparta'da esnaf komşusu M.Ç. ve babası tarafından darbedilen Musab Akçil, o anları anlattı.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM, TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Isparta'da esnaf komşusu M.Ç. ve babası tarafından darbedilen Musab Akçil, o anları anlattı. Akçil, "Bu şahısların arka sokakta mağazaları var. Bizim mağazamızın oraya gelip müşterilerimizi çalmak için bekliyorlar. Olay günü de dükkanımın önüne geldiler. Olay kaldırımın üzerinde oluyor. Normal bekliyordum. Yanıma geliyorlar. Burada bekleyemeyeceğimi söyleyip küfür ederek bana saldırdılar. 'Niçin küfür ediyorsun' dediğimde darbetmeye başladılar. Daha sonra polisleri aradım. Hastaneye giderek tedavi olup, beyin travmasından dolayı rapor aldım. Şikayetçi oldum. Takipçisi olacağım" dedi.


Tartıştığı komşu esnafa kafa atıp, dövdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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