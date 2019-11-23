23.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:39

- Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

KASTAMONU - Kastamonu'da bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun bir ilçesinde yaşanan olayda bir çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli kadın T.E, tartıştığı kocası H.E'nin cinsel organını kesti. Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan H.E, ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Olayın ardından emniyet güçlerince şüpheli kadın T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA