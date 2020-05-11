Tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı
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Tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı

Tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı
11.05.2020 03:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 03:47

ADANA'da Gizem A., tartıştığı eşi Cengiz A.'yı tabancayla yaraladı.

ADANA'da Gizem A., tartıştığı eşi Cengiz A.'yı tabancayla yaraladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan Cengiz A. ve eşi Gizem A., gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Cengiz A. iddiaya göre, tabancayla eşini tehdit etti. Daha sonra Cengiz A.'nın koltuğa bıraktığı tabancayı alan Gizem A., eşine bir el ateş etti. Cengiz A., göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılırken, Gizem A. ise olayda kullandığı tabancayla dışarıya çıkıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz A., ameliyata alındı. Gizem A. ise tabancayla birlikte olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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