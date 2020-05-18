Tartıştığı kocasını sırtından bıçakla yaraladı
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Tartıştığı kocasını sırtından bıçakla yaraladı

BURDUR'un Bucak ilçesinde B.K., tartıştığı kocası H.K.'yi sırtından bıçaklayarak, yaraladı.

Tartıştığı kocasını sırtından bıçakla yaraladı
18.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:02

BURDUR'un Bucak ilçesinde B.K., tartıştığı kocası H.K.'yi sırtından bıçaklayarak, yaraladı. H.K., hastaneye götürülürken, sinir krizi geçiren kadın ise gözaltına alındı.

Bucak'a bağlı Alaattin Mahallesi'nde oturan B.K. ve kocası H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından iddiaya göre B.K., H.K.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren B.K., polis tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan H.K. ise ambulansla götürüldüğü Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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