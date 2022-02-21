Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü (3)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUTUKLANDIKayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u (52) bıçaklayarak öldüren Fatma Ateşsoy (44), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAYSERİ (DHA) - TUTUKLANDI
Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u (52) bıçaklayarak öldüren Fatma Ateşsoy (44), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel