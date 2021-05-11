Tartıştığı kocasını bıçakladı
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Tartıştığı kocasını bıçakladı

Tartıştığı kocasını bıçakladı
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Hilmi Ş. (52), tartıştığı eşi Leyla Ş. (48) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Hilmi Ş. (52), tartıştığı eşi Leyla Ş. (48) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hilmi Ş. tedaviye alınırken, Leyla Ş. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi 1426 Sokak'ta meydana geldi. Hilmi Ş., eşi Leyla Ş. ile bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Leyla Ş., iddiaya göre, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hilmi Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Leyla Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

 


Tartıştığı kocasını bıçakladı
Tartıştığı kocasını bıçakladı
Tartıştığı kocasını bıçakladı
Tartıştığı kocasını bıçakladı
Tartıştığı kocasını bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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