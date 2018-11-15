Tartıştığı Kocasını Bıçakladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde eşiyle tartışan kadın, kocasını bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Tosya'da Harsat Mahallesinde ikamet eden M.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle eşi K.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine M.Ö., kocası olan K.Ö.'yü bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan K.Ö., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından K.Ö., Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Emniyet güçleri, kocasını bıçaklayan M.Ö.'yü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU