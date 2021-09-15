Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Zonguldak'ta bir kadın, eşini tartışma sonucunda bıçakla elinden yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Soğuksu semtinde meydana geldi. İddiaya göre, M.D isimli adam, eşi B.D. ile tartışmaya başladı. Ardından tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce B.D. isimli kadın, eşi M.D.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D isimli adam ve eşi B.D.'yi ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Karakoldaki ifadelerinin ardından B.D isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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