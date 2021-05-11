TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
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TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çıkan tartışmada eşi Salih Karacaoğlu'nu bıçaklayıp, öldüren Hülya Karacaoğlu, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çıkan tartışmada eşi Salih Karacaoğlu'nu bıçaklayıp, öldüren Hülya Karacaoğlu, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan Hülya Karacaoğlu çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren Salih Karacaoğlu'nun cenazesi ise yakınları tarafından alınarak Elmalı ilçesine bağlı Yaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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