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Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü Kızını öldürdü, kendini ihbar etti Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Kızını öldürdü, kendini ihbar etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tablakaya mahallesi 3182. sokak üzerinde meydana gelen olayda Basri K. (63), henüz bilinmeyen nedenden dolayı kızı Ş.T. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K., yanında bulunan bıçakla kızı Ş.T.'yi boynundan bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kızını öldüren Basri K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

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İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

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