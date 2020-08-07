Tartıştığı kız kardeşini silahla yaraladı Karaman'da bir kişi tartıştığı kız kardeşini silahla yaraladı.

Karaman'da bir kişi tartıştığı kız kardeşini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, İlknur Toker, Hamidiye Mahallesi 723. Sokaktaki ağabeyi Hilmi Toker'in iş yerine giderek henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İlknur Toker, ağabeyi tarafından bacağından silahla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibi, işyerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA