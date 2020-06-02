Tartıştığı kişiyi tüfekle sırtından yaraladı AFYONKARAHİSAR'da 3 kişi arasında çıkan katrtışmada 1 kişi tüfekle yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da 3 kişi arasında çıkan katrtışmada 1 kişi tüfekle yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar il merkezi Fatih Mahallesi Taş Ocakları Caddesi'nde, Y.T. ile U.K. ve H.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.K., yanındaki tüfekle Y.T.'ye ateş ederek sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sırtından yaralanan Y.T. gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar'daki özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan U.K. ile H.S'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA