Tartıştığı kişiyi taşla öldürdü İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak öldürdü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak öldürdü.

Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde M.I, bir çay bahçesinde buluştuğu Ümit Arınç'la (44) tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.I, yerde bulduğu taşla Arınç'ın başına defalarca vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA