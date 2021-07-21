Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bacağından vurdu
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Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bacağından vurdu

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bacağından vurdu
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, O.S., sokak ortasında tartıştığı S.K.'yı bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

KIRIKKALE'de, O.S., sokak ortasında tartıştığı S.K.'yı bacağından tabancayla vurarak yaraladı. S.K. tedaviye alınırken, O.S. ise kaçtı. 

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 599'uncu Sokak'ta meydana geldi. O.S. ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S., yanında bulunan tabancayla S.K.'ya 2 el ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayda, S.K. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bacağından vurdu
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bacağından vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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