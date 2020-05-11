Tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar adliyeye sevk edildi
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Tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar adliyeye sevk edildi

Tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar adliyeye sevk edildi
11.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:45

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren mahalle muhtarı adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren mahalle muhtarı adliyeye sevk edildi.

Olay, 8 Mayıs Perşembe günü Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih T. ile 39 yaşındaki Turgay Baş arasında çıkan tartışmada, muhtar yanında bulundurduğu silah ile Baş'a ateş açarak öldürmüştü. Olay sonrası kaçan muhtar Salih T., dün gece saatlerinde Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi muhtar, adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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