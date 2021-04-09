Son dakika haberi! Tartıştığı kişiyi öldüren gazeteci Ersin Kalkan'a 15 yıl hapis
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Son dakika haberi! Tartıştığı kişiyi öldüren gazeteci Ersin Kalkan'a 15 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Tartıştığı kişiyi öldüren gazeteci Ersin Kalkan'a 15 yıl hapis Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren eski gazeteci Ersin Kalkan yargılandığı davada, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Tartıştığı kişiyi öldüren gazeteci Ersin Kalkan'a 15 yıl hapis

İSTANBUL - Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren eski gazeteci Ersin Kalkan yargılandığı davada, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Balat'ta tartıştığı Berattin Çümen'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski gazeteci Ersin Kalkan'ın davası karara bağlandı. İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ersin Kalkan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, avukatları duruşmada hazır bulundu.

"Benden bir katil çıkmaz"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ersin Kalkan, "Bana 20 yıl içerisinde defalarca saldırdı. Kasten adam öldürecek biri değilim. Çünkü ben insan canının kutsallığına inanan, savaş karşıtı olan, bir ceza verilecekse adalet versin diyen bir insanım. Benim gibi hümanist bir insanın prensipleri doğrultusunda meslek hayatını sürdüren aynı zamanda da akademisyen bir insan olarak, öğrencilerine insan hakları, hayvan hakları doğrultusunda dersler veren bir insan olarak benden bir katil çıkmaz. Ben sadece canımı korudum. Meşru müdafaa koşullarının kabul edilmesini ve bu yönde hüküm kurulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kalkan'ın avukatları, cezada meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını talep ederken, Berattin Çümen'in kardeşleri Selahattin Çümen ve Fatih Çümen ise Kalkan'ın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kalkan'ı 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan tahrik indirimi yaparak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet Kalkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Son dakika haberi! Tartıştığı kişiyi öldüren gazeteci Ersin Kalkan'a 15 yıl hapis
Son dakika haberi! Tartıştığı kişiyi öldüren gazeteci Ersin Kalkan'a 15 yıl hapis
Son dakika haberi! Tartıştığı kişiyi öldüren gazeteci Ersin Kalkan'a 15 yıl hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

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